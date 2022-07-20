Телеведущая обвинила «Матч-ТВ» в оскорблении именитых российских теннисистов

Ведущая Тартакова заявила, что в шоу «Есть тема» на «Матч ТВ» оскорбили теннисиста Рублева

Ведущая шоу «Все на матч!» на канале «Матч ТВ» Софья Тартакова раскритиковала телеканал за выпуск передачи «Есть тема», посвященный именитым теннисистам Дарье Касаткиной и Андрею Рублеву. В сторис в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она обвинила канал в оскорблении спортсменов.

«Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева», — заявила Тартакова.

По мнению телеведущей, после выхода передачи в эфир канал лишился возможности брать интервью у именитых теннисистов, так как никто из действующих игроков больше не сможет общаться с «Матч ТВ». Тартакова добавила, что просила руководство канала «защитить спортсменов», однако к ней не прислушались. Ведущая также попросила прощения у спортсменов за передачу.

Выпуск шоу «Есть тема», посвященный Касаткиной и Рублеву, вышел в эфир 20 июля. Ведущий программы Антон Анисимов обсуждал с гостями программы высказывания Касаткиной и Рублева о возможной смене спортивного гражданства. Участники шоу обвиняли теннисистов в предательстве.

Касаткина и Рублев допустили, что могут поменять спортивное гражданство, в интервью, которое вышло на YouTube-канале блогера Вити Кравченко 18 июля. «Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это — один из выходов из ситуации», — заявил Рублев. Касаткина тоже не исключила такой вариант развития событий. Во время беседы спортсменка также совершила каминг-аут и сообщила, что у нее есть девушка.

Россияне продолжают выступления на турнирах ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Однако спортсменов не допустили до участия в Уимблдоне из-за решения британских властей. Россиянам также запретили выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).