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Телеведущая обвинила «Матч-ТВ» в оскорблении именитых российских теннисистов

Ведущая Тартакова заявила, что в шоу «Есть тема» на «Матч ТВ» оскорбили теннисиста Рублева

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ведущая шоу «Все на матч!» на канале «Матч ТВ» Софья Тартакова раскритиковала телеканал за выпуск передачи «Есть тема», посвященный именитым теннисистам Дарье Касаткиной и Андрею Рублеву. В сторис в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она обвинила канал в оскорблении спортсменов.

«Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева», — заявила Тартакова.

По мнению телеведущей, после выхода передачи в эфир канал лишился возможности брать интервью у именитых теннисистов, так как никто из действующих игроков больше не сможет общаться с «Матч ТВ». Тартакова добавила, что просила руководство канала «защитить спортсменов», однако к ней не прислушались. Ведущая также попросила прощения у спортсменов за передачу.

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Выпуск шоу «Есть тема», посвященный Касаткиной и Рублеву, вышел в эфир 20 июля. Ведущий программы Антон Анисимов обсуждал с гостями программы высказывания Касаткиной и Рублева о возможной смене спортивного гражданства. Участники шоу обвиняли теннисистов в предательстве.

Касаткина и Рублев допустили, что могут поменять спортивное гражданство, в интервью, которое вышло на YouTube-канале блогера Вити Кравченко 18 июля. «Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это — один из выходов из ситуации», — заявил Рублев. Касаткина тоже не исключила такой вариант развития событий. Во время беседы спортсменка также совершила каминг-аут и сообщила, что у нее есть девушка.

Россияне продолжают выступления на турнирах ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Однако спортсменов не допустили до участия в Уимблдоне из-за решения британских властей. Россиянам также запретили выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

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Ксения Кривотулова
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