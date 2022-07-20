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Спорт

В Госдуме отреагировали на отказ Карлсена играть с Непомнящим

Журова объяснила отказ Магнуса Карлсена играть с Яном Непомнящим политическими мотивами
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила отказ норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена от матча против россиянина Яна Непомнящего политическими мотивами. Об этом сообщает Metaratings.

По мнению Журовой, норвежец отказался играть с шахматистом из России, потому что это вызвало бы осуждение на родине спортсмена. «Странно, когда лучшие шахматисты не хотят играть друг с другом, это неправильно», — отреагировала на решение Карлсена она.

Сам Карлсен заявил, что не намерен защищать титул чемпиона мира из-за отсутствия мотивации. В Международной шахматной федерации подчеркнули, что гроссмейстер не столкнется с санкциями из-за отказа играть в матче за шахматную корону.

Об отказе Карлсена играть против Непомнящего стало известно ранее 20 июля. Таким образом, соперником российского гроссмейстера должен стать китаец Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира. Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5.

Николай Костюков
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