Австралийская теннисистка-чемпионка отреагировала на каминг-аут Касаткиной

Австралийская теннисистка Ренне Стабс поддержала россиянку Касаткину после каминг-аута

Победительница шести турниров Большого шлема, австралийская теннисистка Ренне Стабс в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) отреагировала на решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной совершить каминг-аут.

«Горжусь вами. Милые», — подписала чемпионка фотографию Касаткиной с фигуристкой Натальей Забияко. Она также ответила на критику еще одного пользователя сети, заявив, что будет поддерживать россиянку, так как она является ее другом.

Во вторник, 19 июля, о каминг-ауте Касаткиной высказалась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она отметила, что не осуждает и не поддерживает поступок теннисистки.

25-летняя Касаткина совершила каминг-аут 18 июля. Российская спортсменка заявила, что у нее есть девушка.