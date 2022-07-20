Раскритиковавшую «Матч-ТВ» журналистку отстранили от эфира

«Матч ТВ» отстранил от эфира ведущую Софью Тартакову, раскритиковавшую шоу «Есть тема»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что журналистку и ведущую Софью Тартакову, раскритиковавшую выпуск шоу «Есть тема», который был посвящен теннисистам Дарье Касаткиной и Андрею Рублеву, отстранили от эфира. Об этом решении он написал в своем Telegram-канале.

«В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире телеканала, поэтому даем ей время подумать над своими высказываниями. До этого времени Софьи не будет в эфире», — написал он.

По мнению Тащина, публичные высказывания подобного рода идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики. «Мы с коллегами многое можем сказать друг другу лично или в переписках, иметь разное мнение на тот или иной продукт телеканала, однако высказываться публично в этом ключе непозволительно», — отметил Тащин.

Ранее Тартакова раскритиковала канал и заявила, что в шоу «Есть тема» оскорбили теннисистов Рублева и Касаткину. «Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева», — заявила Тартакова. По словам ведущей, она просила руководство канала защитить спортсменов, но к ней не прислушались.

Выпуск шоу «Есть тема», о котором написала Тартакова, вышел 20 июля. Ведущий программы Антон Анисимов обсуждал с гостями программы высказывания Касаткиной и Рублева о возможной смене спортивного гражданства. Участники шоу обвиняли теннисистов в предательстве.

Программа была посвящена высказываниям спортсменов, прозвучавшим в интервью, которое вышло на YouTube-канале блогера Вити Кравченко 18 июля. Касаткина и Рублев не исключили, что сменят спортивное гражданство, если не смогут продолжать участвовать в международных турнирах из-за антироссийских санкций. Кроме того, Касаткина совершила каминг-аут и сообщила, что у нее есть девушка.