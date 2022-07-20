Стерлинг выбрал между Оливейрой и Махачевым

Боец UFC Стерлинг назвал бразильца Оливейру фаворитом поединка с россиянином Махачевым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг выбрал между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым. Слова спортсмена доступны на YouTube-канале FunkMasterMMA.

Стерлинг назвал Оливейру фаворитом поединка. «Я никогда не делаю ставки, но если бы мне пришлось поставить деньги, то я бы поставил незначительную сумму на Оливейру. Потому что я видел его работу в партере как снизу, так и сверху. Когда он на ногах, он настоящий терминатор», — заявил он. По его мнению, бразильский боец опасен во всех аспектах.

Махачев и Оливейра проведут поединок за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионат (UFC) в легком весе. Схватка пройдет в Абу-Даби 22 октября.

Оливейра — бывший чемпион UFC. Бразилец был лишен пояса из-за проваленного взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи, который он позже выиграл.

Махачев одержал десять побед подряд в UFC. Россиянин неоднократно говорил о готовности драться за чемпионский титул. Махачев долгое время тренировался вместе с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым — бывшим чемпионом UFC в легком весе.