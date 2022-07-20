Стало известно о призыве сельских жителей в украинскую армию

РИА Новости заявило о призыве сельских жителей в ВСУ вместо откупающихся горожан

Призыв в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц стали обеспечивать в основном с помощью сельских жителей. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на российских силовиков, у которых есть свои источники в украинских войсках.

«По информации от наших источников в ВСУ, у них за последний месяц резко выросло количество призывников. Ситуация складывается таким образом, что основную призывную нагрузку несут жители сельских регионов Украины. Они привязаны к своему жилью и хозяйству, у них, в отличие от горожан, недостаточно накоплений, чтоб откупиться от призыва», — рассказал сотрудник силовых структур России.

Источник отметил, что доля горожан в ВСУ стала уменьшаться, поскольку им «проще сменить место жительства или эмигрировать в другую страну». При этом размер суммы для откупа от армии отличается от обстоятельств, в которых дают взятку.

«Со слов местных жителей, чтобы разово откупиться "на улице", взятка патрулю составляет 100 долларов. Комиссовать в военкомате стоит уже от пяти тысяч долларов и выше», — отметил информатор.