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Стало известно о призыве сельских жителей в украинскую армию

РИА Новости заявило о призыве сельских жителей в ВСУ вместо откупающихся горожан

Фото: Carlos Barria / Reuters

Призыв в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц стали обеспечивать в основном с помощью сельских жителей. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на российских силовиков, у которых есть свои источники в украинских войсках.

«По информации от наших источников в ВСУ, у них за последний месяц резко выросло количество призывников. Ситуация складывается таким образом, что основную призывную нагрузку несут жители сельских регионов Украины. Они привязаны к своему жилью и хозяйству, у них, в отличие от горожан, недостаточно накоплений, чтоб откупиться от призыва», — рассказал сотрудник силовых структур России.

Источник отметил, что доля горожан в ВСУ стала уменьшаться, поскольку им «проще сменить место жительства или эмигрировать в другую страну». При этом размер суммы для откупа от армии отличается от обстоятельств, в которых дают взятку.

«Со слов местных жителей, чтобы разово откупиться "на улице", взятка патрулю составляет 100 долларов. Комиссовать в военкомате стоит уже от пяти тысяч долларов и выше», — отметил информатор.

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Марина Совина
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