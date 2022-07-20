Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова высмеяла теории о «руке Кремля» в отставках западных правительств

Захарова высмеяла попытки обосновать отставки правительств Запада тайным влиянием России

Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Попытки обосновать отставки западных правительств с помощью теорий о «руке Кремля» вызывают брезгливость. Так в эфире радио Sputnik официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла подобные тезисы о «тайном влиянии России».

«Парад отставок в натоцентричных странах [Запада] мы уже видим, и несмотря на попытки даже это, даже сейчас выдать за "руку Кремля", это выглядит уже комично, уже вызывает не столько жалость и сожаление, сколько... брезгливость», — сказала дипломат, имея в виду заявления главы МИД Италии Ди Майо о роли России в росте разногласий в правящей итальянской коалиции.

Ранее Мария Захарова прокомментировала угрозы со стороны США, которые заявили о планах ввести новые санкции против Москвы. Она раскритиковала американскую позицию и подчеркнула, что решимость Кремля следовать намеченному плану только усилилась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России
На Украине выявили 45 каналов незаконной переправки призывников за границу
Минобороны отчиталось об уничтожении МиГ-29 и Су-25 ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении установки комплекса Harpoon под Одессой
Минобороны отчиталось об ударе по пункту морпехов под Одессой
Россиян захотели ограничить в покупке иностранных акций
Выявлена способность сосудов «запоминать» инсульт
В центре Москвы у женщины украли украшения на миллион рублей
Футболист сборной Украины перейдет из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
Турция захотела платить России за нефть и газ в лирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.