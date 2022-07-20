Захарова высмеяла теории о «руке Кремля» в отставках западных правительств

Захарова высмеяла попытки обосновать отставки правительств Запада тайным влиянием России

Попытки обосновать отставки западных правительств с помощью теорий о «руке Кремля» вызывают брезгливость. Так в эфире радио Sputnik официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла подобные тезисы о «тайном влиянии России».

«Парад отставок в натоцентричных странах [Запада] мы уже видим, и несмотря на попытки даже это, даже сейчас выдать за "руку Кремля", это выглядит уже комично, уже вызывает не столько жалость и сожаление, сколько... брезгливость», — сказала дипломат, имея в виду заявления главы МИД Италии Ди Майо о роли России в росте разногласий в правящей итальянской коалиции.

Ранее Мария Захарова прокомментировала угрозы со стороны США, которые заявили о планах ввести новые санкции против Москвы. Она раскритиковала американскую позицию и подчеркнула, что решимость Кремля следовать намеченному плану только усилилась.

