Диетолог рассказала о лучшем овоще для укрепления костей

Диетолог Лаура Бурак: для укрепления костей нужно есть богатый кальцием кале

Для укрепления костей нужно есть кудрявую капусту кале, утверждает диетолог Лаура Бурак. Об этом она рассказала изданию Eat This, Not That.

По словам Бурак, этот овощ не только богат кальцием, он также содержит витамин K1, регулирующий уровень кальция в организме. Специалисты связывают потребление этого витамина с укреплением костей, а его нехватка повышает риск остеопороза и переломов.

Одна чашка кале содержит суточную дозу витамина K1 и около 100 миллиграммов кальция. «Добавьте горсть кале в смузи, его вкус даже не почувствуется, — советует Бурак. — Или положите его в то, что жарите, в соус, в омлет».

Для улучшения вкуса кале она предлагает помять его с оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем и добавить в салат.

Ранее диетолог Молли Хембри заявила, что после 50 лет важно есть зеленые овощи. Так, Хембри порекомендовала пожилым людям есть богатый витамином А и каротиноидами шпинат, который помогает от возрастной макулярной дегенерации — прогрессирующего заболевания, ведущего к снижению зрения.