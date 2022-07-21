Cell Stem Cell: доказан механизм возникновения болезни Альцгеймера

Ученые из Ратгерского университета в США доказали механизм возникновения болезни Альцгеймера. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell.

В ходе работы специалисты изучили клетки человеческого мозга, выращенные в мозге мыши. Предварительно подопытных животных подвергли искусственному иммунодефициту, чтобы их родные клетки не отвергали вживленные образцы. Затем исследователи ввели тау-белки и микроглии, после чего наблюдали и анализировали разрушение клеток мозга в реальном времени, которое ранее не удавалось проследить.

Согласно полученным данным, гены, участвующие в передаче сигналов интерферона, активируются во время развития заболевания, что указывает на важную область, на которую следует ориентироваться при разработке будущих методов лечения.

Ранее группа ученых из Университета Эдит Коуэн (Австралия) исследовала связь между болезнью Альцгеймера и проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).