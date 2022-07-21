Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Орландо Сити
1:3
Завершен
Арсенал Л
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Сити
2:1
Завершен
Америка
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
Завтра
20:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
ЦСКА
23 июля
15:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Оренбург
23 июля
17:30 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Спорт

Соперник Петра Яна поделился ожиданиями от боя с россиянином

Американец Шон О'Мэлли пообещал устроить мясорубку в бою с россиянином Петром Яном
Шон О'Мэлли

Шон О'Мэлли. Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMMA) Шон О'Мэлли пообещал, что устроит мясорубку в бою с россиянином Петром Яном. Ожиданиями от встречи спортсмен поделился в интервью BJ Penn.

О'Мэлли также отметил, что считает себя более подготовленным к поединку, чем оппонент. «Мне просто нужно выйти на бой с ним и сделать свою работу. Он самый сильный соперник из тех, с кем я дрался. Я очень рад этой возможности, но я просто верю, что буду лучше», — заявил спортсмен.

О проведении боя между американцем и россиянином стало известно 21 июля. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

Ян не дрался с апреля этого года, когда на турнире UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона UFC в поединке с Алджамейном Стерлингом. Тогда соперник россиянина одержал победу судейским решением. На счету О'Мэлли 15 побед при единственном поражении. В рамках UFC он четырежды получал бонус за «Лучшее выступление вечера».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов
Описана политика Британии при избрании Трасс премьером
Психолог назвала способ определить симпатию собеседника по скрытым сигналам
Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО
Житель Диксона рассказал о состоянии живущего четыре дня с банкой во рту медведя
В СПЧ выступили против уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Появились подробности гибели депутата при обстреле ВСУ Белгородской области
Названа стоимость роскошного особняка Джигана и Самойловой
Легенда НБА отреагировал на арест американской баскетболистки в России
«Ростех» испытает модернизированный комплекс связи для Су-57
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.