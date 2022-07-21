Соперник Петра Яна поделился ожиданиями от боя с россиянином

Американец Шон О'Мэлли пообещал устроить мясорубку в бою с россиянином Петром Яном

Американский боец смешанного стиля (MMMA) Шон О'Мэлли пообещал, что устроит мясорубку в бою с россиянином Петром Яном. Ожиданиями от встречи спортсмен поделился в интервью BJ Penn.

О'Мэлли также отметил, что считает себя более подготовленным к поединку, чем оппонент. «Мне просто нужно выйти на бой с ним и сделать свою работу. Он самый сильный соперник из тех, с кем я дрался. Я очень рад этой возможности, но я просто верю, что буду лучше», — заявил спортсмен.

О проведении боя между американцем и россиянином стало известно 21 июля. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

Ян не дрался с апреля этого года, когда на турнире UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона UFC в поединке с Алджамейном Стерлингом. Тогда соперник россиянина одержал победу судейским решением. На счету О'Мэлли 15 побед при единственном поражении. В рамках UFC он четырежды получал бонус за «Лучшее выступление вечера».