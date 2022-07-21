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В Госдуме предрекли скорое возвращение россиян в мировой спорт

Депутат Госдумы Свищев заявил, что россиян скоро допустят к международным соревнованиям

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предрек скорое возвращение российских спортсменов в мировой спорт. Об этом сообщает Metaratings.

Парламентарий отметил, что видит предпосылки к такому развитию событий. «Цепочка по возвращению легионеров в Россию восстановится в ближайшее время, и наших ребят скоро допустят до участия в международных соревнованиях», — подчеркнул Свищев.

14 июля другой депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что санкции против российских спортсменов и организаций продлятся долго. Он допустил, что появится альтернатива Олимпийским играм, где смогут принять участие атлеты из России.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Николай Костюков
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