Захарова заявила об освобождении всей территории ДНР в скором времени

Захарова выразила убежденность, что в скором времени вся территория ДНР будет освобождена

В МИД России убеждены, что вся территория Донецкой народной республики (ДНР) будет освобождена в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая народная республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов», — заявила она.

Накануне в ДНР заявили об освобождении 253 населенных пунктов, которые ранее занимали Вооруженные силы Украины. А один из военных Луганской народной республики назвал особенности наступления союзных войск на Соледар.