Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова заявила об освобождении всей территории ДНР в скором времени

Захарова выразила убежденность, что в скором времени вся территория ДНР будет освобождена

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В МИД России убеждены, что вся территория Донецкой народной республики (ДНР) будет освобождена в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая народная республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов», — заявила она.

Накануне в ДНР заявили об освобождении 253 населенных пунктов, которые ранее занимали Вооруженные силы Украины. А один из военных Луганской народной республики назвал особенности наступления союзных войск на Соледар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Польше объявили о наборе в бригады теробороны на границе с Украиной
В России рассказали о «взрывоопасности» украинского «Булата»
В ДНР заявили о риске украинских военных в Славянске
Россиян предупредили об опасности популярной схемы покупки квартир
Раскрыты способы поддержать нормальное самочувствие при повышенном стрессе
В «VK Звонках» появилась новая функция
В Сбере сообщили о работе над восстановлением доступа к сервисам банка
В Германии предрекли мировую войну из-за «тайваньских амбиций» Китая
Магазин Levi's открылся в Москве с новым названием
В Кремле поделились ожиданиями от будущего премьера Великобритании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.