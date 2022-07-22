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Цены на продукты в Донецке и Луганске оказалась ниже украинских

Стоимость продуктов в Донецке и Луганске оказалась меньше, чем на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Цены на продукты в Луганске и Донецке оказалась ниже, чем на Украине, они почти соответствуют российскому уровню. Об этом сообщает «Ридус».

Так, если говорить о стоимости овощей, капуста в Донбассе дешевле на 25,5 процента, свекла — на 50 процентов, а огурцы — на 29,5 процента.

Цены на бакалею также ниже. Рис в Донецке и Луганске дешевле на 9,7 процента, гречка — на 22,1 процента. За пакетированный черный чай жители Донбасса платят меньше на 19,3 процента, а пшеничный хлеб обойдется дешевле на 7,7 процента.

21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность в том, что вся территория Донецкой народной республики (ДНР) будет освобождена в ближайшее время. Ранее в ДНР заявили об освобождении 253 населенных пунктов, которые до этого занимали Вооруженные силы Украины.

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Алина Гончарова
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