Кокорин вернулся к тренировкам в «Фиорентине»

Александр Кокорин вернулся к тренировкам в «Фиорентине» после перенесенного коронавируса

Российский футболист Александр Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины». Об сообщает издание Fiorentina News.

31-летний форвард провел тренировку на вспомогательном поле. После он пообщался с болельщиками, пришедшими посмотреть на занятие команды.

12 июля сообщалось, что Кокорин пропустил часть первого предсезонного сбора команды из-за перенесенного коронавируса. Спортсмен ожидал отрицательного результата теста для возвращения к тренировкам в общей группе.

Ранее спортивный директор итальянской команды Даниэле Праде назвал приобретение Кокорина ошибкой. «Но в последнее время он играет хорошо, и поэтому мы хотим его еще оценить», — добавил он.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.