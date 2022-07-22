В Сбербанке прокомментировали новый пакет санкций ЕС

В Сбербанке заявили, что новые санкции ЕС не повлияют на работу банка внутри страны

Новый пакет санкций ЕС не окажет влияния на работу Сбербанка внутри страны. Такой комментарий «Ленте.ру» дали в пресс-службе кредитной организации.

В компании также заявили, что банк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введенных ранее ограничений.

21 июля стало известно о том, что Евросоюз включил в черный список 57 физических лиц, среди которых фигурируют политики и военнослужащие и 9 организаций, в том числе Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки».

В России назвали новые ограничительные меры ЕС нелегитимными. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Евросоюз продолжает сам себя загонять в тупиковое положение. Она считает, что попытки давить на Россию не имеют перспектив.