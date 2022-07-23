Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
3:0
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Оренбург
3:0
Завершен
Урал
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Краснодар
1:4
2-й тайм
live
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Химки
Завтра
15:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Динамо М
Завтра
17:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Локомотив М
Завтра
20:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Спорт

Ласицкене прокомментировала слезы на всероссийских соревнованиях

Легкоатлетка Мария Ласицкене назвала слезы на всероссийских соревнованиях истерикой

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Российская прыгунья в высоту и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене прокомментировала слезы во время всероссийских соревнований в Москве «Путь к Олимпу». Ее слова приводит ТАСС.

29-летняя легкоатлетка призналась, что ей трудно объяснить свои эмоции. «Наверное, это называется истерика», — отметила спортсменка. Она подчеркнула, что подобное с ней случилось впервые.

Ласицкене допустила, что на нее могли повлиять последние события. В частности, россиянка пропустила чемпионат мира на фоне запретов и ограничений, с которыми столкнулись отечественные спортсмены.

Ранее Ласицкене завоевала золото на всероссийском турнире по легкой атлетике в Москве. Прыгунья покорила высоту 1,91 метра.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.

Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Турция отреагировала на ракетный удар по порту Одессы
Ласицкене прокомментировала слезы на всероссийских соревнованиях
В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по насосным станциям
В Москве обнаружили подражателей новому бренду «Вкусно — и точка»
Британский боец-чемпион из Дагестана снова победил в UFC
Португалия рассмотрит заявки на гражданство от миллиардера под санкциями США
Кадыров заявил о «тающей в карманах властей» Украины помощи Запада
В Госдуме назвали препятствие для параллельного импорта зарубежного кино
В «Атлетико» задумались над продажей Гризманна ради Роналду
МИД Турции вызвал поверенного в делах Швеции из-за «террористической пропаганды»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.