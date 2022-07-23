Ласицкене прокомментировала слезы на всероссийских соревнованиях

Легкоатлетка Мария Ласицкене назвала слезы на всероссийских соревнованиях истерикой

Российская прыгунья в высоту и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене прокомментировала слезы во время всероссийских соревнований в Москве «Путь к Олимпу». Ее слова приводит ТАСС.

29-летняя легкоатлетка призналась, что ей трудно объяснить свои эмоции. «Наверное, это называется истерика», — отметила спортсменка. Она подчеркнула, что подобное с ней случилось впервые.

Ласицкене допустила, что на нее могли повлиять последние события. В частности, россиянка пропустила чемпионат мира на фоне запретов и ограничений, с которыми столкнулись отечественные спортсмены.

Ранее Ласицкене завоевала золото на всероссийском турнире по легкой атлетике в Москве. Прыгунья покорила высоту 1,91 метра.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.

Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира.