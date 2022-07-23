Стало известно условие обмена Панарина из «Рейнджерс»

The Athletic: «Рейнджерс» обменяют форварда Панарина, если он захочет покинуть команду

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может быть обменян. Условия обмена стали известны журналисту The Athletic Артуру Стэйплу.

По его словам, в клубе будут заинтересованы в обмене форварда, если он захочет покинуть команду. «Если "Рейнджерс" все-таки обменяют Панарина, то это будет сделано для того, чтобы разгрузить платежную ведомость. Но не думаю, что клуб будет выменивать такое же дорогое подобие Панарина. Само собой, Хлебушек (прозвище Панарина — прим. «Ленты.ру») — все еще топовый игрок, однако его контракт едва ли сможет потянуть любой другой клуб лиги», — добавил Стэйпл.

Ранее сообщалось о конфликте 30-летнего Панарина с руководством «Рейнджерс». Как отмечалось, что генеральный менеджер клуба Крис Друри оказался недоволен игрой россиянина в сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Артемий Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026-го.