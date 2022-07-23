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Повышенный спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии объяснили

Аналитик Рыков объяснил спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии пополнением запасов ЕС

Фото: Todd Korol / Reuters

Из-за антироссийских санкций и эмбарго, которое скоро вступит в силу, Запад вынужден покупать нефть у стран Персидского залива. Так повышенный спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии в беседе с «Лентой.ру» объяснил заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

Переориентация рынков

Процесс переориентации нефтяных рынков находится в начальной стадии, утверждает Юрий Рыков. Ограничительные меры против Москвы из-за начала специальной военной операции на Украине вынуждают Россию продавать нефть в Азию. Западные страны тоже меняют поставщиков и экспортируют черное золото с Ближнего Востока.

«Возможно, сейчас в Евросоюзе (ЕС) повышен спрос в преддверии того, что к концу года будет введено эмбарго на нефть, а в начале следующего — на нефтепродукты. Они сейчас могут усиленно закупать, и это могут быть не регулярные закупки, а временные. Потом это все может перерасти в перераспределение», — объяснил аналитик пополнение запасов европейских стран.

Потенциал освоения рынка достаточно большой, считает Юрий Рыков. По его словам, сейчас Россия осуществляет поставки в основном по серым схемам, но при этом активно осваивает новые рынки. Срок переориентации зависит исключительно от санкций и решений западных политиков, уверен специалист.

Европейцы сами себе поставили дедлайн к концу года. Они должны либо сократить потребление, либо найти альтернативных поставщиков. С учетом запасов, наверное, к весне 2023 этот процесс должен завершиться

Юрий Рыковзаведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

Цены на нефть

В результате сокращения поставок нефти из России цены на нее стали расти. Однако от переориентации рынков котировки мало зависят, полагает Юрий Рыков.

«Сейчас обозначилась тенденция, что в мире наступит рецессия. Это будет давить цены вниз, спрос будет уменьшаться. С другой стороны, начинается новая волна ковида, это тоже может повлиять. Если эти две тенденции возобладают, цены могут стабилизироваться в этой ситуации, поскольку упадет спрос. Но если введут ограничения цен на нефть, Россия может начать сокращать добычу. Этот сигнал будет подстегивать цены вверх», — заключил аналитик.

Будут какие-то балансирующие вещи, цены будут двигаться то вверх, то вниз, то вверх

Юрий Рыковзаведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов
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Ранее издание Bloomberg сообщило, что в связи с антироссийскими санкциями экспорт сырья из Ирака и Саудовской Аравии в Европу увеличился. Общий поток нефти из стран Ближнего Востока вырос в июле до 2,2 миллиона баррелей в сутки, что почти на 90 процентов больше показателей января.

В рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюз ввел эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России. Запрет полностью вступит в силу в феврале 2023 года.

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Варвара Кошечкина
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