Влияние спецоперации на отставки политиков в Европе объяснили

Политолог Кортунов назвал второстепенным влияние спецоперации на отставки в Европе

Специальная военная операция России на Украине стала лишь второстепенным фактором, который повлиял на отставки ряда политиков в европейских странах. Основные причины перестановок в разговоре с «Лентой.ру» объяснил генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Политический кризис в Европе

О «потере» четырех европейских правительств после начала военных действий на территории Украины во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Кортунов назвал его слова отчасти правдивыми.

«Сейчас в целом ряде европейских стран, в том числе ведущих государств Европы, наблюдается политическая нестабильность. Я бы не сказал, что эта ситуация связана исключительно и только с военной спецоперацией на территории Украины, с этой войной санкций, которая после начала спецоперации идет между Россией и Западом», — сказал политолог.

Санкционная война усиливает нестабильность и без того хрупких политических систем, которые сейчас функционируют во многих европейских странах Андрей Кортунов политолог

Внутренние причины

При этом политические кризисы в некоторых европейских государствах вызваны в первую очередь внутренними причинами, утверждает Кортунов.

«Если говорить о Великобритании, об уходе [премьер-министра] Бориса Джонсона, Великобритания до сих пор не до конца преодолела последствия Брекзита. Эти последствия, в том числе экономические и социальные, не менее существенны, чем влияние российской военной спецоперации. Если говорить об Италии и об очередном падении итальянского правительства, то нужно не забывать, что в Италии сама политическая система, созданная еще после Второй мировой войны, провоцирует довольно частую смену правительства. В этом смысле для Италии это естественное состояние, хотя ничего хорошего в этом нет», — отметил политолог.

У каждой страны помимо общих причин есть отдельные причины, которые тоже могут каким-то образом стимулировать нестабильность, в том числе и смену правительства Андрей Кортунов политолог

Какие отставки произошли в Европе?

Глава венгерского кабинета министров также заявил, что события на Украине могут положить конец «западному господству» и создадут в мире многополярный правопорядок.

«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах. Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское», — сказал политик.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден сложить полномочия после того, как более полусотни членов правительства покинули посты в знак протеста. Причиной стал скандал с экс-заместителем главы МИД Соединенного Королевства Кристофером Пинчером, которого двое мужчин обвинили в сексуальных домогательствах. Претензией к Джонсону стало то, что он знал о поведении Пинчера, но все равно назначил его на высокий пост.

Итальянский премьер Марио Драги подал в отставку из-за противоречий между партиями правящей коалиции и кабмином.

Также с поста ушла премьер-министр Эстонии Кая Каллас, чтобы затем вернуться и создать новое правительство. Решение было принято из-за раскола в правящей коалиции прибалтийской республики.

В июне парламент Болгарии вынес вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. Сам глава кабинета министров обвинил в «свержении» нескольких политических деятелей, среди которых посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.