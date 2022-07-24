Лавров назвал поставленное Россией условие для вывоза зерна

Лавров: Россия настояла на пакетном формате решения вопроса о вывозе зерна

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции после переговоров с коллегой из Египта Самехом Шкури назвал поставленное Москвой условие для вывоза зерна. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Лаврова, Россия настояла на пакетном формате решения вопросов о транспортировке российских и украинских злаковых. При этом для координации вывоза последних будет создан специальный центр в Стамбуле, отметил он.

«Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования по открытому морю Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность», — добавил министр.

Ранее на пресс-конференции Лавров заявил, что ООН хотела поддаться искушению во время решения вопроса по поставкам российского зерна. Так, во время встречи делегаций в Стамбуле была предпринята попытка поставить в приоритет транспортировку украинских злаковых, указал министр, отметив, что к подобному призывали западные коллеги.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.