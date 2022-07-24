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Спорт

Бутсы Марадоны отправят в космос

Бутсы футболиста Диего Марадоны отправят в космос вместе с посланиями болельщиков

Фото: Carlo Fumagalli / Reuters

Бутсы бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны отправят в космос. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на AFP.

Экипировку футболиста запустят в космос на борту спутника «Космический змей» (прозвище Марадоны — прим. «Ленты.ру») вместе с аудио- и видеопосланиями болельщиков со всего мира. Отмечается, что идея принадлежит частной компании, название которой неизвестно. Дата и место запуска спутника на данный момент не определены.

В мае футболку Марадоны продали на аукционе Sotheby's за рекордные 9,28 миллиона долларов. В этой майке игрок забил мяч, который получил название «Рука бога», в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Аргентинец считается одним из величайших игроков в истории футбола. Он умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.

Дарья Коршунова
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