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Темнокожий футболист объяснил решение перейти в клуб РПЛ

Роман Гбане объяснил решение перейти в «Химки» перспективами в РПЛ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ивуарийский футболист «Химок» Роман Гбане объяснил решение перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Темнокожий игрок признался, что его не интересует политическая ситуация. «В первую очередь я сфокусирован на футболе, мне важно развитие. Россия — отличный шанс в будущем попасть в топ-лигу», — заявил Гбане.

Ранее в воскресенье, 24 июля, Гбане рассказал о расизме в России. По словам игрока, эта проблема в стране отсутствует.

Гбане перешел в клуб Российской премьер-лиги на правах аренды в июле 2022 года. До этого он выступал за хорватский «Биело-Брдо».

Алексей Гусев
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