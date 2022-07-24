Захарова предложила отправить фотографии встреч Лаврова в Каире прямо в Госдеп

Захарова предложила отправить в Госдеп снимки, снятые во время встреч Лаврова в Каире

Новые снимки со встреч министра иностранных дел Сергея Лаврова с египетскими коллегами в Каире можно отправить прямо в Госдепартамент США. Такое предложение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Российский дипломат посоветовала отправить фотографии Лаврова в Госдеп. По ее мнению, американское ведомство «очень беспокоилось» за распространение Россией снимков «в пропагандистских целях». Захарова с иронией также отметила, что теперь Госдепартамент США сможет сам использовать фото министра иностранных дел России.

Ранее официальный представитель МИД России пошутила про журналистов на встрече глав министерств иностранных дел России и Египта. Захарова сообщила, что в Каире переговоры обеих стран начинались «под прицелом десятков объективов». При этом она также отметила, что представители разных СМИ долго не расходились и как бы «ожидали чего-то». По ее мнению, все «пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали ее торжественного появления».

24 июля дипломат также заявила о мольбе политиков США не фотографироваться с Лавровым. В тот момент Захарова рассказала, что американские дипломаты «бегают в разных странах» с просьбой о главе МИД России, чтобы только «эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств» несложившейся изоляции страны в мировом сообществе.

Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет в субботу, 23 июля. Уже также известно, что он встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Его визит в эту страну стал первым в полномасштабной поездке по Африке. Уточняется, что до 28 июля он также посетит Эфиопию, Уганду и Конго.