Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым

Захарова: американские дипломаты умоляют коллег не фотографироваться с Лавровым в Египте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытках госдепа США повлиять на зарубежное турне главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — сообщила она. Дипломат отметила, что в США «даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности».

Вечером 23 июля Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир. 24 июля состоятся переговоры с руководством Египта. Этот визит открывает большое африканское турне российского министра, которое продлится до 28 июля. Помимо Египта, Лавров посетит Эфиопию, Уганду и Конго.

Очередь на переговоры с Лавровым

Ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что на министерской встрече G20 на острове Бали выстроилась очередь из глав делегаций стран-участников для переговоров с Лавровым.

Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график Людмила Воробьева посол России в Индонезии

По словам Воробьевой, все члены G20, которые не входят в G7, «готовы слушать и услышать» позицию России, и их желание понять мотивы Москвы «абсолютно очевидно».

В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать. Так что позиция конструктивна со стороны наших партнеров по "двадцатке", за исключением "семерочников" Людмила Воробьева посол России в Индонезии

В Кремле также не согласились с заявлениями о растущей изоляции России

19 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон увидел изоляцию России в поездке президента Владимира Путина на саммит с лидерами Ирана и Турции Ибрагимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеран. Кирби также указал на отсутствие у Москвы намерений вести переговоры с Киевом из-за визита российского президента в Иран.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на это утверждение, заявив, что Москва считает такую оценку «в корне неверной».

В свою очередь, журнал Foreign Policy счел, что визиты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали намерение стран региона поддержать Москву. Авторы материала сравнили поездки лидеров стран и назвали итоги турне Путина успешнее результатов Байдена.

Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем. <…> У Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира Foreign Policy