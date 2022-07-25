Олимпийская чемпионка рассказала об отношении к Касаткиной после ее каминг-аута

Павлюченкова рассказала, что ее отношение к Касаткиной после каминг-аута не поменялось

Олимпийская чемпионка-2020 в миксте Анастасия Павлюченкова оценила резонансное интервью российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Ее цитирует «Чемпионат.com».

По словам спортсменки, отношение к соотечественнице после ее признания не поменялось. «С Дашей после ролика я общалась. Это нормальный процесс — когда кто-то дает интервью, будет критика, кто-то, наоборот, отреагирует позитивно», — заявила Павлюченкова.

18 июля Касаткина и еще один российский теннисист Андрей Рублев высказались в интервью YouTube-каналу блогера Вити Кравченко. Спортсмены не исключили, что сменят гражданство, если не смогут продолжать участвовать в международных турнирах из-за антироссийских санкций. Кроме того, Касаткина совершила каминг-аут и сообщила, что у нее есть девушка.

На счету Касаткиной, являющейся первой ракеткой России, пять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Также в составе сборной России она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.