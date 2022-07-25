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Стали известны подробности гибели российского борца в горах Кабардино-Балкарии

МЧС: погибший борец Жилетежев проводил тренировки в горах и совершал восхождение на гору

Фото: Telegram-канал МЧС КБР

Стали известны подробности гибели российского борца Ахмеда Жилетежева. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Сообщается, что группа из девяти человек проводила тренировки в горах и решила совершить самостоятельное восхождение на гору Бука-Баши. Свой маршрут в МЧС России участники не регистрировали.

Отмечается, что информация об инциденте поступила вечером 24 июля, после чего на место были доставлены спасатели. Они обнаружили тело спортсмена и передали его следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

О гибели Жилетежева стало известно ранее 25 июля. Он сорвался в ущелье с высоты 2500 метров.

Жилетежев — бронзовый призер первенства России по вольной борьбе. Он входил в юниорскую сборную России и сборную Санкт-Петербурга.

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Дарья Коршунова
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