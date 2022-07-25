Африканский боксер умер в 18 лет

18-летний нигерийский боксер умер после двух нокдаунов во время спарринга

Нигерийский боксер Миракл Амаезе умер в 18 лет. Об этом сообщает в Twitter Fight Gist.

Трагедия произошла 23 июля в Лагосе (Нигерия). Спортсмен потерял сознание после двух нокдаунов во время спарринга. Ему оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали. Однако врачам не удалось спасти боксера. Точная причина смерти Амаезе не называется.

8 июня сообщалось, что южноафриканский боксер Симисо Бутелези умер в возрасте 24 лет. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная во время поединка за пояс чемпиона Африки по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). Спортсмен находился в коме, врачи не имели возможности провести операцию.

17 мая немецкий боксер турецкого происхождения Муса Ямак умер во время боя с угандийским боксером Хамзой Вандерой. 38-летний Ямак потерял сознание на ринге перед началом третьего раунда и был срочно госпитализирован. Врачам не удалось спасти его.