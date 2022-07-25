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Британский боксер нокаутировал интернет-тролля

Британский боксер Санни Эдвардс нокаутировал пользователя Twitter, бросившего ему вызов

Британский боксер Санни Эдвардс провел спарринг с пользователем Twitter под ником Fab Tanga, который бросил ему вызов. Видео опубликовано на YouTube-канале Boxing King Media.

Интернет-тролль приехал в Шеффилд и опубликовал фото у зала Эдвардса. Узнав об этом, боксер пригласил его на ринг. Бой продлился два раунда и закончился победой Эдвардса нокаутом. После поединка боксер заявил, что соперник определенно завоевал его уважение. Онлайн-тролль в ответ заверил, что в Великобритании есть по крайней мере один суперчемпион.

26-летний Санни Эдвардс — обладатель чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) в наилегчайшем весе.

В январе американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Холланд организовал встречу с онлайн-троллем, который утверждал, что сможет одолеть его в борьбе. Он пригласил соперника в зал, где победил его удушающим приемом.

Дарья Коршунова
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