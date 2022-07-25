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Стало известно об отказе «Челси» от Роналду

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отказался от трансфера Криштиану Роналду

Фото: PHIL NOBLE / Reuters

Стало известно об отказе «Челси» от трансфера португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в YouTube.

Агент 37-летнего форварда Жорже Мендеш предлагал услуги Роналду тренеру лондонского клуба Томасу Тухелю, однако немец ответил отказом. Встреча прошла в начале июля.

Ранее стало известно, что фанаты мадридского «Атлетико» начали протестовать в социальных сетях против потенциального перехода Роналду в клуб. Португалец ранее выступал в составе принципиального соперника красно-белых «Реала».

23 июля сообщалось, что Роналду готов на переход в «Атлетико». При этом мадридцам необходимо разгрузить платежную ведомость. Из-за ограничений Ла Лиги они не смогут подписать контракт с Роналду без того, чтобы избавиться от звездных игроков.

Николай Костюков
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