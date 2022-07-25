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Студентка разгадала тайну формирования галактик

Astrophysical Journal: на эволюцию галактик влияют два фактора: черные дыры и звезды

Фото: Dursun Aydemir / Getty Images

Студентка бакалавриата Массачусетского университета в Амхерсте смогла разгадать тайну формирования галактик. В частности она выяснила, что развитие этих объектов вызвано двумя факторами, но их взаимосвязь остается под вопросом, который получится исследовать с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Выводы работы описаны в Astrophysical Journal.

Авторов статьи интересовала эволюция галактик. Однако исследования всегда усложнялись тем, что вокруг этих объектов присутствует огромные облака космической пыли, которая поглощает 90 процентов всего света от звезд. С помощью инфракрасных камер ученые могут заглянуть по ту сторону пыльной завесы.

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В новой работе специалисты воспользовались космическим телескопом SIRTF, чтобы обнаружить контрольные маркеры звезд и черных дыр, уникальных подобно отпечаткам пальцев. Связь светил и черных дыр, играющих решающую роль при возникновении новых галактик, будут уже на телескоп Джеймса Уэбба (JWST).

Ранее сообщалось, что вокруг радиогалактики NGC 2663 сотрудники из Университета Западного Сиднея в Австралии зафиксировали коллимированные выбросы.

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Елена Апазиди
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