Экс-участница Comedy Woman высказалась о закрытии шоу

Юмористка Турава предположила, что Comedy Woman закрыли из-за конфликтов между участницами

Бывшая участница Comedy Woman Тамара Турава высказалась о закрытии проекта. Своим мнением о том, почему популярное телешоу прекратило свое существование, она рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии, запись их разговора доступна на YouTube.

Турава предположила, что Comedy Woman закрылось из-за конфликтов между участницами шоу. «Я думаю, что они просто все переругались. Ну, это женщины. Десять лет и так для проекта, который ведут женщины, — это уже дофига. Я думаю, что просто там уже началось что-то сумасшедшее», — заявила она.

Ранее Турава раскрыла подробности ухода из Comedy Woman. По словам юмористки, с ней связалась руководитель проекта Наталья Еприкян и сообщила, что ей больше не могут выплачивать зарплату.

О закрытии шоу Comedy Woman после десяти лет существования объявила его участница Надежда Ангарская в сентябре 2020 года. Юмористка уточнила, что об этом она узнала от продюсера шоу. Она добавила, что ей неизвестна причина, по которой проект прекратил свое существование.

Тамара Турава — российская актриса и юмористка. Во время учебы в университете начала играть в КВН. Некоторое время она сотрудничала с коллективом команды КВН «Утомленные солнцем». Также была участницей шоу Comedy Battle. В 2016 году Турава стала членом команды Comedy Woman, где играла дерзкую кавказскую девушку. После этого она стала сниматься в веб-сериале «Непосредственно Каха».