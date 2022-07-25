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ФАС попросили возбудить дело против Twitch из-за приостановки выплат стримерам

РОЦИТ попросила ФАС возбудить дело против Twitch из-за приостановки выплат стримерам из РФ

Фото: Mike Blake / Reuters

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России возбудить дело в отношении популярного видеостримингового сервиса Twitch. Об этом сообщает ТАСС.

В организации назвали приостановку выплат российским стримерам на карты российских банков и блокировку отдельных пользователей из России признаками нарушения компанией антимонопольного законодательства. «Просим ФАС России (...) возбудить дело о нарушении Twitch Interactive, Inc. антимонопольного законодательства», — говорится в обращении.

Представители РОЦИТ обратили внимание, что в правилах Twitch не указано, нарушение какого именно законодательства является основанием для блокировки пользователя. «Из установленной в правилах формулировки следует, что имеется в виду любой закон любого государства», — отметили они.

Кроме того, организация заявила, что Twitch искусственно ограничивает возможность перехода на другие платформы, так как устанавливает для ряда стримеров запрет на трансляцию одновременно на нескольких платформах. Как уточнили в РОЦИТ, это не позволяет стримерам осуществить плавный переход на другие сервисы, предварительно набрав на них аудиторию.

«Мы обоснованно считаем, что действия владельца сервиса наносят экономический ущерб неопределенному кругу стримеров, а также ограничивают конкурентоспособность российских стримеров», — подчеркнули в организации.

О том, что платформа Twitch приостановила выплаты российским стримерам на карты российских банков, сообщалось в начале марта. Причиной в компании назвали ситуацию вокруг Украины.

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Евгения Наумова
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