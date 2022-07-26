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Призер Олимпиады из России высказался о смене спортивного гражданства

Призер Олимпийских игр в плавании Антон Чупков исключил смену спортивного гражданства

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский пловец и призер Олимпийских игр Антон Чупков высказался на тему смены спортивного гражданства. Его слова приводит «Матч ТВ».

25-летний призер ОИ признался, что не задумывался о подобном шаге. «Не вставал даже такой вопрос. Вижу себя и свою жизнь в будущем в России», — заключил Чупков.

23 июля российская легкоатлетка Мария Ласицкене заключила, что не станет менять гражданство. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту отметила, что в ее возрасте такие действия не имеют смысла.

19 июля российский журналист Дмитрий Губерниев поделился опасением, что многие отечественные атлеты захотят сменить сборную ради выступлений на международном уровне. Таким образом он отреагировал на слова первой ракетки России Дарьи Касаткиной, которая допустила, что сменит спортивное гражданство.

В конце февраля многие спортивные организации дисквалифицировали россиян по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Николай Костюков
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