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Россия откроет свои консульства в четырех городах

ТАСС узнал о планах МИД России открыть консульства в Актау, Канкуне, Гродно и Самарканде

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия откроет консульские учреждения в четырех городах — в Актау, Гродно, Канкуне и Самарканде, заявил директор консульского департамента министерства иностранных дел РФ Иван Волынкин, пишет ТАСС.

Волынкин уточнил, что открытие российских консульских учреждений планируется в Казахстане, Белоруссии, Мексике, Узбекистане.

Издание узнало, что ведомство активно работает над расширением консульского присутствия. «Также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока российских граждан», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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