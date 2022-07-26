Легионер «Локомотива» оценил возможный уход из клуба фразой «у меня есть яйца»

Легионер «Локомотива» Тин Едвай оценил возможный уход из клуба фразой «у меня есть яйца»

Хорватский защитник московского «Локомотива» Тин Едвай оценил поступок уругвайца Гильермо Варелы, самовольно покинувшего столичное «Динамо». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Едвай осудил поступок южноамериканца, отреагировав на свой возможный уход фразой «у меня есть яйца и характер». «В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена», — добавил легионер.

29-летний Варела в ночь на 24 июля покинул расположение «Динамо». Отмечалось, что его местонахождение неизвестно.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Опция действует до июня следующего года.