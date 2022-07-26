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Легионер «Локомотива» оценил возможный уход из клуба фразой «у меня есть яйца»

Легионер «Локомотива» Тин Едвай оценил возможный уход из клуба фразой «у меня есть яйца»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Хорватский защитник московского «Локомотива» Тин Едвай оценил поступок уругвайца Гильермо Варелы, самовольно покинувшего столичное «Динамо». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Едвай осудил поступок южноамериканца, отреагировав на свой возможный уход фразой «у меня есть яйца и характер». «В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена», — добавил легионер.

29-летний Варела в ночь на 24 июля покинул расположение «Динамо». Отмечалось, что его местонахождение неизвестно.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Опция действует до июня следующего года.

Алексей Гусев
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Легионер «Локомотива» оценил возможный уход из клуба фразой «у меня есть яйца»
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