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В США помечтали об истребителе седьмого поколения

19FortyFive: истребитель седьмого поколения не будет ограничен человеческими слабостями

Фото: Josey Blades / Global Look Press

Большинство стран «второго уровня», которые строят самолеты, например, Турция и Южная Корея, создают собственные истребители пятого поколения, в то время как страны «первого уровня» (США, Великобритания и Франция) занимаются разработкой самолетов шестого поколения, пишет американское издание 19FortyFive.

По мнению редактора агентства Janes Гарета Дженнингса, мечтать об истребителе седьмого поколения преждевременно. Тем не менее, по его словам, «можно посмотреть на прогресс предыдущих поколений и экстраполировать его вперед, чтобы сделать обоснованный выбор того, что может быть в самолете седьмого поколения». По его словам, использование термина «поколение» по отношению к истребителям является маркетинговым ходом, использованным американской корпорацией Lockheed Martin для продвижения самолета F-35 Lightning II.

Как отмечает технологический аналитик Роб Эндерле из Enderle Group, концепция цифровых двойников человека создает возможность создания истребителя следующего поколения, не ограниченного человеческими слабостями. По словам Дженнингса, истребитель седьмого поколения будет беспилотным, а его создание невозможно без международного сотрудничества.

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В июне министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что программа Next Generation Air Dominance (NGAD), предполагающая, в частности, создание истребителя шестого поколения, вышла на этап разработки и освоения производства (EMD).

В апреле начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что будущий истребитель создается с программным обеспечением (ПО) управления полетом, полностью отделенным от ПО, управляющего системами миссии, что добавит «большей гибкости», в частности, позволит быстрее внедрять в самолет новые конкурентные технологии.

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Иван Потапов
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