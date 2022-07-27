Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Адвокат жены сооснователя Google отреагировал на слухи о ее романе с Маском

Daily Mail: адвокат жены Сергея Брина назвал ложью слухи о ее романе с Илоном Маском

Фото: Kate Munsch / Reuters

Адвокат Николь Шэнахан Брайан Фридман, жены соучредителя Google Сергея Брина, отреагировал на слухи о ее романе с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает Daily Mail.

Фридман заявил, что любые предположения относительно романа Николь с генеральным директором Tesla и SpaceX являются не просто ложью, но и клеветой.

Ранее стало известно о разводе супружеской пары после трех лет совместной жизни. Официальным мотивом расторжения брака заявлены «непримиримые разногласия».

Впоследствии издание The Wall Street Journal писало, что роман Шэнахан послужил не только причиной разрыва их отношений с Брином, но также и привел к окончанию многолетней дружбы предпринимателей.

Однако позже Илон Маск опроверг информацию о любовной связи с Шэнахан, заявив, что за три года они виделись два раза и обе встречи прошли в окружении людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о применении Россией нового разведкомплекса на Украине
Адвокат жены сооснователя Google отреагировал на слухи о ее романе с Маском
Географию спецоперации на Украине предложили расширить
Объяснена причина сохранения пригодности Земли для жизни
Историк назвал адрес «саркофага» МГУ
В Евросоюзе открестились от решения не выдавать россиянам визы
Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки россиянина задержали
В СМИ указали на решающий момент для Европы
Трамп предупредил США о повторении судьбы СССР
Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое решение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.