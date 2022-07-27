Адвокат жены сооснователя Google отреагировал на слухи о ее романе с Маском

Daily Mail: адвокат жены Сергея Брина назвал ложью слухи о ее романе с Илоном Маском

Адвокат Николь Шэнахан Брайан Фридман, жены соучредителя Google Сергея Брина, отреагировал на слухи о ее романе с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает Daily Mail.

Фридман заявил, что любые предположения относительно романа Николь с генеральным директором Tesla и SpaceX являются не просто ложью, но и клеветой.

Ранее стало известно о разводе супружеской пары после трех лет совместной жизни. Официальным мотивом расторжения брака заявлены «непримиримые разногласия».

Впоследствии издание The Wall Street Journal писало, что роман Шэнахан послужил не только причиной разрыва их отношений с Брином, но также и привел к окончанию многолетней дружбы предпринимателей.

Однако позже Илон Маск опроверг информацию о любовной связи с Шэнахан, заявив, что за три года они виделись два раза и обе встречи прошли в окружении людей.