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Спорт

Латвийские хоккеисты попали в поле зрения госбезопасности из-за игры в России

Служба безопасности Латвии будет следить за хоккеистами, решившими выступать в России

Фото: SONG YANHUA / Reuters

Латвийские хоккеисты и тренеры, которые решили выступать в российских клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), попали в поле зрения Слжбы госбезопасности Латвии. Об этом сообщает Delphi.

В частности, силовое ведомство начнет отслеживать деятельность хоккеистов Яниса Калниньша и Николая Елисеева, а также тренеров Леонида Тамбиева, Андрейса Банады и Григория Пантелеева. За участие в соревнованиях на территории России их может ждать уголовная ответственность на родине.

6 июля генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс заявил, что Калниньш останется без вызова в сборную страны из-за его контракта с российским «Амуром». Позднее голкипер опроверг информацию о соглашении с клубом КХЛ.

В апреле латвийский Сейм проголосовал за принятие поправок в закон о спорте. Они подразумевают запрет гражданам Латвии на участие в соревнованиях в России и Белоруссии.

Николай Костюков
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