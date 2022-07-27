В Кремле раскритиковали жесткие меры властей Молдавии к оппозиции

Песков заявил, что жесткие меры к оппозиции в Молдавии противоречат понятию «демократия»

Жесткие меры властей Молдавии к оппозиции не укладываются в понятие «демократия». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, критикуя действия руководства республики, передает РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил о судебных разбирательствах в отношении бывшего главы Молдавии Игоря Додона. По словам Пескова, преследование экс-президента нынешними властями республики противоречит идее демократического процесса и демократической конкуренции политических сил.

Ранее Додон призвал Кишинев публично отказаться от антироссийских санкций и возобновить диалог с Москвой. По его мнению, это позволит Молдавии разрешить энергетический кризис и приобретать природный газ по более низким ценам.

26 мая суд в Молдавии отправил экс-президента страны под домашний арест, обвинив его в государственной измене и коррупции. Позже ему также вменили превышение должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы. 26 июля молдавский прокурор Петр Ярмалюк заявил о продлении ареста Додону на 30 дней.

В мае Песков, комментируя дело экс-президента Молдавии, выразил надежду, что в нем нет политического подтекста. По словам представителя Кремля, это очередной случай, когда в других странах совершаются нападки на сторонника укрепления отношений с Россией.