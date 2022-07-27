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Стало известно о применении ВКС России на Украине нового разведкомплекса

ВКС России применили на Украине новый разведкомплекс на базе Су-34

Фото: Globallookpress.com

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) начали применять новый разведкомплекс на базе бомбардировщика Су-34 в рамках спецоперации на Украине. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

Собеседник агентства рассказал, что комплексы позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в том числе позиций ПВО и РЛС. Это возможно благодаря подвесным универсальным контейнерам разведки: оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической. Разведкомплекс позволяет передавать информацию о военных объектах противника в режиме времени, близком к реальному, добавил источник.

Испытание боем

Ранее сообщалось, что в зоне проведения военной спецоперации на Украине используется новейший российский легкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из состава комплекса «Ласточка». В ходе боевых действий дроны «нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей» Вооруженных сил Украины.

Кроме того, вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что российские войска начали применять в сходе спецоперации лазерное оружие. По его утверждению, комплекс «Задира» может поражать цели на расстоянии до пяти километров.

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В свою очередь, источник ТАСС проинформировал, что российские военные применили на Украине электромагнитные комплексы «Ступор» для борьбы с БПЛА. Комплекс подавляет связь между оператором и беспилотником. Кроме того, стало известно о существовании радиоэлектронного ружья ЛПД-801, которое может выводить беспилотники из строя на расстоянии до 1500 метров.

Также стало известно о первом боевом применении на Украине российской армией боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». На видео, которое распространило оборонное ведомство, показали техническое обслуживание «Терминаторов» после выполнения задач. Военнослужащие проверили работу боевого модуля и установили противотанковые ракеты.

Украинская разведка попыталась угнать боевой самолет ВКС

25 июля стало известно, что Федеральная служба безопасности России пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов ВКС России. Шпионы обещали летчикам не только деньги, но и гарантировали получение гражданства одной из стран Евросоюза.

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От пилотов требовалось осуществить перелет и посадку Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ на контролируемые ВСУ аэродромы. Однако тем самым украинская разведка сама раскрыла местоположение военных объектов в Черниговской и Хмельницкой областях, и по ним были нанесены удары.

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Марина Совина
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