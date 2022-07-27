Шлеменко предупредил выступающего за Британию российского бойца о последствиях

Боец MMA Александр Шлеменко заявил, что у смены спортивного гражданства есть последствия

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко предупредил выступающего за Великобританию российского бойца Мухаммада Мокаева о последствиях смены спортивного гражданства. Его слова приводит Metaratings.

«Ситуации в жизни бывают разные. Любой из нас вправе показать либо правильный пример, либо показать такой пример, какой он хочет. То есть подумать о себе в первую очередь», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что выбор стоит за каждым бойцом.

В профессиональных MMA на счету Мокаева восемь побед в девяти поединках. Один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем поединке, который прошел 23 июля, боец одержал победу над американцем Чарльзом Джонсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) судейским решением.

Мокаев родился в Буйнакске, Республика Дагестан. В возрасте 12 лет он покинул Российскую Федерацию.