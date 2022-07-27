Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что соперник бойца Петра Яна Шон О'Мэлли в расцвете сил

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на YouTube-канале MMA Junkie объяснил выбор соперника для российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна.

«В октябре Шону О'Мэлли будет 28 лет, и он сейчас в расцвете сил, бьет, как грузовик. В конце концов, он убедил меня, тем более, что оба парня этого хотели. А еще более важно то, что это должен быть чертовски хороший бой», — заявил глава UFC. Он подчеркнул, что анонс поединка вызвал небывалый ажиотаж среди аудитории.

Ян подерется с американцем О'Мэлли в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. В главном поединке вечера в поединке за пояс чемпиона в легком весе поспорят россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.

Ян не дрался с апреля 2021 года. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона UFC в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.