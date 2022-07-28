Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Чжу Линь
0:2
Завершен
Анастасия Потапова
Прага
Зенит-мол.
Завтра
17:00 (Мск)
ЦСКА-мол.
Россия - МФЛ|Группа A. 4-й тур
Ростов-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|Группа B. 4-й тур
Мюнхен-1860
Завтра
21:45 (Мск)
Боруссия Д
Кубок Германии|1-й раунд
Спорт

Стало известно о проблеме в переговорах Дзюбы и «Фенербахче»

«Фенербахче» не намерен платить Артему Дзюбе более двух миллионов евро за сезон

Фото: Alexander Kulebyakin / globallookpress.com

Стало известно, что турецкий «Фенербахче» по-прежнему рассматривает вариант с приглашением российского нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает Metaratings.

Турецкий клуб готов вести переговоры с представителями 33-летнего форварда. Проблемой в предстоящих переговорах может стать позиция «Фенербахче» по финансовой стороне сделки. В турецкой команде не готовы платить Дзюбе более двух миллионов евро за сезон.

22 июля в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» отметили, что в команде не смогут удовлетворить финансовые запросы Дзюбы. Игрок стал свободным агентом после ухода из «Зенита».

12 июля стало известно, что Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина». Игрок принял решение поддерживать форму с игроками клуба, пока не найдет новую команду.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям в «Спартаке», «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале».

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Госдуме попросили ФСБ проверить поездки Кудрина в Израиль
Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима убийцу российской студентки
Российский футболист признался в страхе повторить путь Мамаева и Кокорина
Европейской экономике предсказали кризис
Киев подтвердил заинтересованность в продуктовой сделке
Россиян начали обманывать с помощью «Алисы» от «Яндекса»
Российский косметолог раскрыла способы сохранить красоту груди
Дача известного режиссера сгорела в Подмосковье
Обама назвал снижение ВВП США прогрессом
Овечкин ответил на вопрос о русофобии в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.