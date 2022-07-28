Стало известно о проблеме в переговорах Дзюбы и «Фенербахче»

«Фенербахче» не намерен платить Артему Дзюбе более двух миллионов евро за сезон

Стало известно, что турецкий «Фенербахче» по-прежнему рассматривает вариант с приглашением российского нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает Metaratings.

Турецкий клуб готов вести переговоры с представителями 33-летнего форварда. Проблемой в предстоящих переговорах может стать позиция «Фенербахче» по финансовой стороне сделки. В турецкой команде не готовы платить Дзюбе более двух миллионов евро за сезон.

22 июля в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» отметили, что в команде не смогут удовлетворить финансовые запросы Дзюбы. Игрок стал свободным агентом после ухода из «Зенита».

12 июля стало известно, что Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина». Игрок принял решение поддерживать форму с игроками клуба, пока не найдет новую команду.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям в «Спартаке», «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале».