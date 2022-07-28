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Пелоси отказалась отвечать на вопрос о поездке на Тайвань

Спикер палаты представителей США Пелоси отказалась отвечать на вопрос о поездке на Тайвань

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отказалась отвечать на вопрос о поездке на Тайвань, подтвердив, что она не обсуждает планы поездок по соображениям безопасности. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Отмечается, что визит на остров станет «мощной дипломатической кульминацией» ее карьеры. Пелоси начала свой политической путь будучи жестко настроенной по отношению к Китаю. Новая конгрессвумен во время визита в Китай в 1991 году вместе с другими американскими законодателями «осмелилась развернуть продемократический транспарант на пекинской площади Тяньаньмэнь» вскоре после подавления студенческой демонстрации.

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В AP уверены, что решение Пелоси станет определяющим моментом во внешней политике и правах человека для США и их самого высокопоставленного законодателя, долгое время возглавлявшего Палату представителей.

Ранее стало известно, что Пентагон разрабатывает план возможных мер на случай визита Пелоси на Тайвань из-за угроз Китая. Американские официальные лица не считают, что КНР может атаковать самолет Пелоси, однако предполагают, что оплошность или недоразумение могут поставить под угрозу ее безопасность. В США отметили, что военные усилят переброску сил и средств в Индо-Тихоокеанском регионе.

Республиканцы и демократы в Конгрессе США также призвали Пелоси довести дело до конца и посетить Тайвань, несмотря на предупреждения президента Джо Байдена. Белый дом предупредил Пелоси о риске во время ее возможного визита на Тайвань. На прошлой неделе должностные лица из Пентагона проинформировали спикера о том, что в регионе присутствует напряженность.

26 июля официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае приезда Пелоси на Тайвань. Визит американского политика приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе.

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Анжелика Бережная
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