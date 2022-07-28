В КПРФ и «Справедливой России» отреагировали на возможное объединение
Партия КПРФ рада видеть в своих рядах всех, кто разделяет политическую программу партии, и тех, кто готов работать над ее реализацией. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на новость об объединении КПРФ и «Справедливой России — За правду» заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Мнение КПРФ
Глава КПРФ Геннадий Зюганов согласился на объединение с партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). По словам Зюганова, он готов попробовать объединиться при выполнении «Справедливой Россией» одного условия — соблюдения программы КПРФ. Глава КПРФ отметил, что в партии также готовы выслушать предложения СРЗП по программе партии. «Пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», — подытожил Зюганов.
«Слово "объединение" может подразумевать самый разный порядок действий. Одно дело — если организации, сохраняющие свою структурную независимость, объединяются в рамках какой-то коалиции. КПРФ в течение достаточно длительного времени занимается формированием левопатриотического народного фронта. Так вот, если "Справедливая Россия" сочтет необходимым вступление в такого рода коалицию, я думаю, мы будем это приветствовать», — сказал Новиков.
Это один сценарий объединения, где, скорее всего, правильнее использовать термин «консолидация»
Депутат отметил, что в социальной части программы члены партии «Справедливая Россия» вносят предложения и озвучивают идеи в унисон с теми программными установками, которые озвучивают члены КПРФ. При этом Дмитрий Новиков сообщил, что если речь пойдет о полномасштабном структурном объединении, необходимо будет формирование единой партийной структуры.
«Никаких планов на роспуск у компартии нет. Если же "Справедливая Россия" будет готова входить в состав КПРФ, это может быть предметом специальных переговоров. Мы оцениваем "Справедливую Россию" не столько как партию со строгой дисциплиной и с цементированной позицией, сколько как конгломерат различных установок и тенденций, среди которых есть те, которые максимально близки к позиции КПРФ, и те, что находятся дальше от наших идеологических установок», — заявил депутат.
Мы рады видеть в своих рядах всех, кто разделяет нашу идеологию, нашу политическую программу, и тех, кто готов работать над ее реализацией
Мнение «Справедливой России — За правду»
На возможное объединение отреагировал также депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассерман. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что при объединении роли партий распределятся не самым приятным для коммунистов образом.
Я полагаю, что в данный момент партия «Справедливая Россия» более коммунистическая, чем КПРФ
«Потому что марксизм — это метод исследования, а нынешние коммунисты воспринимают его как список готовых рецептов. Соответственно, при таком слиянии, я думаю, именно "Справедливая Россия" возьмет на себя теоретическую работу. Ну, а в организационном плане коммунисты действительно сильны», — заключил Вассерман.
Так что теоретически я не исключаю такую возможность, но вижу, что роли партий распределятся не самым приятным для коммунистов образом
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможное объединение. Он указал, что это внутрипартийный вопрос, лидеры партий не обсуждали это с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы государства, никаких решений пока не принималось. «Какой-то есть обмен заявлениями — не более того», — подчеркнул Песков.
27 июля лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что объединение партий «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и КПРФ в исторической перспективе неизбежно. Политик подчеркнул, что предложение об объединении партий уже давно было сделано. По словам Миронова, он не видит никаких препятствий к созданию в России большой коалиции левопатриотических сил. Миронов добавил, что из-за позиции части руководства КПРФ процесс объединения пока не имеет продолжения, поэтому сроки его завершения зависят от членов коммунистической партии.