В КПРФ и «Справедливой России» отреагировали на возможное объединение

Депутат Вассерман: КПРФ ждет не самое приятное распределение ролей при объединении с СРЗП

Партия КПРФ рада видеть в своих рядах всех, кто разделяет политическую программу партии, и тех, кто готов работать над ее реализацией. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на новость об объединении КПРФ и «Справедливой России — За правду» заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Мнение КПРФ

Глава КПРФ Геннадий Зюганов согласился на объединение с партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). По словам Зюганова, он готов попробовать объединиться при выполнении «Справедливой Россией» одного условия — соблюдения программы КПРФ. Глава КПРФ отметил, что в партии также готовы выслушать предложения СРЗП по программе партии. «Пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», — подытожил Зюганов.

«Слово "объединение" может подразумевать самый разный порядок действий. Одно дело — если организации, сохраняющие свою структурную независимость, объединяются в рамках какой-то коалиции. КПРФ в течение достаточно длительного времени занимается формированием левопатриотического народного фронта. Так вот, если "Справедливая Россия" сочтет необходимым вступление в такого рода коалицию, я думаю, мы будем это приветствовать», — сказал Новиков.

Это один сценарий объединения, где, скорее всего, правильнее использовать термин «консолидация» Дмитрий Новиков зампред ЦК КПРФ

Депутат отметил, что в социальной части программы члены партии «Справедливая Россия» вносят предложения и озвучивают идеи в унисон с теми программными установками, которые озвучивают члены КПРФ. При этом Дмитрий Новиков сообщил, что если речь пойдет о полномасштабном структурном объединении, необходимо будет формирование единой партийной структуры.

«Никаких планов на роспуск у компартии нет. Если же "Справедливая Россия" будет готова входить в состав КПРФ, это может быть предметом специальных переговоров. Мы оцениваем "Справедливую Россию" не столько как партию со строгой дисциплиной и с цементированной позицией, сколько как конгломерат различных установок и тенденций, среди которых есть те, которые максимально близки к позиции КПРФ, и те, что находятся дальше от наших идеологических установок», — заявил депутат.

Мы рады видеть в своих рядах всех, кто разделяет нашу идеологию, нашу политическую программу, и тех, кто готов работать над ее реализацией Дмитрий Новиков зампред ЦК КПРФ

Мнение «Справедливой России — За правду»

На возможное объединение отреагировал также депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассерман. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что при объединении роли партий распределятся не самым приятным для коммунистов образом.

Я полагаю, что в данный момент партия «Справедливая Россия» более коммунистическая, чем КПРФ Анатолий Вассерман депутат фракции «Справедливая Россия — За правду»

«Потому что марксизм — это метод исследования, а нынешние коммунисты воспринимают его как список готовых рецептов. Соответственно, при таком слиянии, я думаю, именно "Справедливая Россия" возьмет на себя теоретическую работу. Ну, а в организационном плане коммунисты действительно сильны», — заключил Вассерман.

Так что теоретически я не исключаю такую возможность, но вижу, что роли партий распределятся не самым приятным для коммунистов образом Анатолий Вассерман депутат фракции «Справедливая Россия — За правду»

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможное объединение. Он указал, что это внутрипартийный вопрос, лидеры партий не обсуждали это с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы государства, никаких решений пока не принималось. «Какой-то есть обмен заявлениями — не более того», — подчеркнул Песков.

27 июля лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что объединение партий «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и КПРФ в исторической перспективе неизбежно. Политик подчеркнул, что предложение об объединении партий уже давно было сделано. По словам Миронова, он не видит никаких препятствий к созданию в России большой коалиции левопатриотических сил. Миронов добавил, что из-за позиции части руководства КПРФ процесс объединения пока не имеет продолжения, поэтому сроки его завершения зависят от членов коммунистической партии.