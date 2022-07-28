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Кремль ответил на вопрос о возможном объединении КПРФ и СРЗП

Песков заявил, что никаких решений о возможном объединении КПРФ и СРЗП не принималось

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Возможное объединение КПРФ и «Справедливой России — За правду» (СРЗП) — внутрипартийный вопрос. Лидеры партий не обсуждали это с президентом России Владимиром Путиным. Так ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, никаких решений пока не принималось. «Какой-то есть обмен заявлениями - не более того», — подчеркнул Песков.

Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов заявлял, что объединение с КПРФ в исторической перспективе неизбежно. Он уточнил, что предложение об объединении партий «уже давно было сделано».

В свою очередь, председатель КПРФ Геннадий Зюганов согласился на объединение с партией «Справедливая Россия — за правду» (СРЗП). Он готов «попробовать» объединиться при выполнении «Справедливой Россией» одного условия — соблюдения программы коммунистов.

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Сергей Истомин
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