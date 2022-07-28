Германии предрекли политические сложности из-за разногласий вокруг Украины

Политолог Калачев допустил осложнение политической жизни Германии из-за раскола по Украине

Разногласия жителей Восточной и Западной Германии по вопросам украинского кризиса могут отразиться на результатах будущих выборов, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Из-за этого страну ждут политические сложности, отметил специалист в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее из результатов опросов исследовательской компании Forsa стало известно, что украинский кризис усугубил раскол во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, чего не наблюдалось по любым другим вопросам. Наибольшие различия между западом и востоком касаются поставок Германией тяжелого вооружения Киеву. Так, на Западе более половины жителей поддерживают решение, в то время как среди граждан с востока страны подобные меры оценивают положительно в среднем 32 процента населения.

Разница между западом и востоком

По словам политолога, серьезная разница во взглядах и предпочтениях жителей Западной и Восточной Германии наблюдается с момента объединения, и отличия мнений по вопросу помощи Украине неизбежно должны были проявиться.

Там разные ценностные ориентиры, взгляды, предпочтения. Восточные немцы, в значительной части, изначально недовольны. Они считают, что недополучили после интеграции разных материальных благ. Там достаточно много людей, ностальгирующих по временам социализма, и, самое главное, уровень жизни там ниже, чем в Западной Германии, соответственно, и другие политические предпочтения. Если мы посмотрим электоральную статистику, мы увидим, что Восточная и Западная Германия голосуют по-разному Константин Калачев политолог

Поэтому левая и правая партии «Linke» и «Альтернатива для Германии» пользуются наибольшей поддержкой именно в Восточной Германии, убежден политолог. «Как известно, и крайне левые, и крайне правые рассматривают происходящее на Украине как прокси-войну — условно говоря, Россия против США, США воюют руками украинцев. Это во-первых, а, во-вторых, очевидно совершенно, что затраты на помощь Украине воспринимаются, во всяком случае в Восточной Германии, как деньги, которые вынимают у них из кармана», — пояснил он.

Точки соприкосновения

Тем не менее, большинство немцев поддерживают Украину и поставки вооружения Киеву, обратил внимание Калачев. «Что касается жителей Восточной Германии, всего лишь 34 процента считают, что ФРГ слишком активно помогает Украине — это не большинство. На Западе аналогичного мнения придерживается 18 процентов», — уточнил он.

И даже в Восточной Германии большинство немцев за то, чтобы помогать Украине, за исключением вопроса поставки тяжелых вооружений, подчеркнул политолог. «Дело в том, что восточные немцы, жившие в стране Варшавского договора в большей степени, наверное, боятся эскалации конфликта и в большей степени боятся, что конфликт распространится на всю Европу, чем немцы западные, но, опять же, если мы живем в демократическом обществе, то все решается волей большинства, а большинство немцев за поставки оружия Киеву», — высказался Калачев.

Будущие выборы

Раскол между западом и востоком Германии по вопросу Украины может отразиться на результатах будущих выборов, допустил политолог, однако предпосылок для политического кризиса, при котором традиционные партии социал-демократов и христианско-демократов проиграют «Альтернативе для Германии» или «Линку», по его мнению, нет.

На самом деле политическая жизнь Германии может осложниться. Конечно, может быть относительный успех левых и правых партий, но относительный — не абсолютный. Константин Калачев политолог

«Электоральные предпочтения могут поменяться, но я предполагаю, что на следующих выборах как раз сторонники жесткой линии могут одержать верх. То есть христианско-демократы вернутся. А, что касается «Альтернативы для Германии», безусловно, они на востоке Германии достаточно популярны, но они по-прежнему остаются политическими маргиналами, также как и крайне левые. Могут они взять власть? Могут ли в Германии прийти к власти политики, настроенные пророссийски? Нет», — подытожил Калачев.

Ранее стало известно, что правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц на общую сумму 1,7 миллиарда евро, а также пообещало поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже к концу этого года.