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Самый богатый человек Украины потерял более половины своего состояния

Forbes: Ринат Ахметов потерял 64 процента своего состояния

Фото: Ирина Александрова / РИА Новости

Состояние Рината Ахметова с начала года рухнуло на 64 процента, но он все равно остается самым богатым человеком Украины, пишет Forbes.

Ахметов с начала года по июль остался без части металлургических, энергетических, аграрных и медийных активов. В результате его капитал сократился более, чем на половину — с 13,7 до 4,9 миллиарда долларов. Основной актив бизнесмена — компания «Метинвест» — потеряла две трети стоимости.

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Она лишилась двух главных предприятий — «Азовстали» и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. В прошлом году они суммарно произвели 8,6 миллиона тонн стали (40 процентов всего украинского металлургического производства). Ахметов также перестал владеть медиабизнесом.

В июле стало известно, что Ахметов больше не соответствует критериям, по которым его можно было бы называть олигархом. Он перестал принимать участие в политике, а также больше не влияет на медиа в стране, сказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Между тем компания SCM Group Ахметова решила подать иск против России. Миллиардер выразил уверенность, что «Украина потребует и получит все репарации в полном объеме».

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Платон Щукин
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