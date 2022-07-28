Чемпион ОИ предложил сделать играющих в КХЛ латвийцев гражданами России

Чемпион ОИ Александр Кожевников предложил сделать играющих в КХЛ латвийцев россиянами

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предложил сделать гражданами России латвийцев, которые играют в российских клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Газета.ru».

«Надо принимать и предлагать им российское гражданство. Мы же для иностранцев готовы идти на какие-то поблажки. А для людей, которые готовы у нас играть, мы этого не делаем», — заявил Кожевников. Бывший хоккеист подчеркнул, что латвийцы, выступающие в России, имеют все шансы оказаться на родине в местах лишения свободы.

27 июля стало известно, что латвийские хоккеисты и тренеры, которые решили выступать в российских клубах КХЛ, попали в поле зрения Службы госбезопасности Латвии. За участие в соревнованиях на территории России на родине их может ждать уголовная ответственность.

В апреле латвийский Сейм проголосовал за принятие в закон о спорте поправок, которые запрещают гражданам Латвии участие в соревнованиях в России и Белоруссии.