Боец UFC удивился хайпу вокруг соперника из России
Американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Смит удивился хайпу вокруг его соперника Магомеда Анкалаева из России. Его слова приводит MMA Junkie.
34-летний американец признался, что не понимает, почему люди восхищаются выступлениями Анкалаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Да, он хорош. Очень хорош, поймите меня правильно. Ему надо отдать должное. Но я не вижу ничего сверхъестественного», — добавил Смит. «В боях часто решают базовые навыки. Анкалаев часто выходил победителем за счет хорошей базы», — отметил американец.
Анкалаев и Смит сойдутся в октагоне на турнире UFC 277 31 июля в Далласе. 8 июня глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что победитель поединка получит бой за титул чемпиона организации в полутяжелом весе.
Анкалаев одержал восемь побед подряд в UFC. В своем последнем поединке он одолел Тиаго Сантоса по итогам пятираундового противостояния. Всего на счету россиянина 16 побед при единственном поражении.