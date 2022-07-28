Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Чжу Линь
0:2
Завершен
Анастасия Потапова
Прага
Зенит-мол.
Завтра
17:00 (Мск)
ЦСКА-мол.
Россия - МФЛ|Группа A. 4-й тур
Ростов-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|Группа B. 4-й тур
Мюнхен-1860
Завтра
21:45 (Мск)
Боруссия Д
Кубок Германии|1-й раунд
Спорт

Боец UFC удивился хайпу вокруг соперника из России

Боец UFC Энтони Смит заявил, что его удивил хайп вокруг россиянина Магомеда Анкалаева
Энтони Смит

Энтони Смит. Фото: Simon Hastega / imago-images.de / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Смит удивился хайпу вокруг его соперника Магомеда Анкалаева из России. Его слова приводит MMA Junkie.

34-летний американец признался, что не понимает, почему люди восхищаются выступлениями Анкалаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Да, он хорош. Очень хорош, поймите меня правильно. Ему надо отдать должное. Но я не вижу ничего сверхъестественного», — добавил Смит. «В боях часто решают базовые навыки. Анкалаев часто выходил победителем за счет хорошей базы», — отметил американец.

Анкалаев и Смит сойдутся в октагоне на турнире UFC 277 31 июля в Далласе. 8 июня глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что победитель поединка получит бой за титул чемпиона организации в полутяжелом весе.

Анкалаев одержал восемь побед подряд в UFC. В своем последнем поединке он одолел Тиаго Сантоса по итогам пятираундового противостояния. Всего на счету россиянина 16 побед при единственном поражении.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости пересмотра отношений с Финляндией и Швецией
Глава ЛНР заявил о разминировании половины Северодонецка
Российская авиакомпания запустила распродажу авиабилетов на осень от 590 рублей
Россию и Китай назвали основным вызовом интересам США в Африке
В ООН предсказали новый продовольственный кризис
Спрогнозирован исход конфликта между Китаем и США из-за визита Пелоси на Тайвань
Названы самые издаваемые в России авторы
Главу Федерации мотоспорта Петербурга арестовали из-за насилия над подростком
Боец UFC удивился хайпу вокруг соперника из России
В России ответили на призыв Японии отказаться от военных учений на Курилах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.