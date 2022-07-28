Боец UFC удивился хайпу вокруг соперника из России

Боец UFC Энтони Смит заявил, что его удивил хайп вокруг россиянина Магомеда Анкалаева

Американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Смит удивился хайпу вокруг его соперника Магомеда Анкалаева из России. Его слова приводит MMA Junkie.

34-летний американец признался, что не понимает, почему люди восхищаются выступлениями Анкалаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Да, он хорош. Очень хорош, поймите меня правильно. Ему надо отдать должное. Но я не вижу ничего сверхъестественного», — добавил Смит. «В боях часто решают базовые навыки. Анкалаев часто выходил победителем за счет хорошей базы», — отметил американец.

Анкалаев и Смит сойдутся в октагоне на турнире UFC 277 31 июля в Далласе. 8 июня глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что победитель поединка получит бой за титул чемпиона организации в полутяжелом весе.

Анкалаев одержал восемь побед подряд в UFC. В своем последнем поединке он одолел Тиаго Сантоса по итогам пятираундового противостояния. Всего на счету россиянина 16 побед при единственном поражении.